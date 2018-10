Où et comment écouter l’album de Johnny dès jeudi soir ?

C'est sans aucun doute le disque le plus attendu de l'année. Mon pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, sort officiellement vendredi en France. Dans les faits, il sera toutefois disponible dès ce jeudi soir minuit. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel : Europe 1 vous explique où et comment écouter le 51ème opus du rockeur, mort en décembre 2017.

En magasin

Pour l'occasion, de nombreuses enseignes culturelles prévoient d'ouvrir leurs portes de nuit. C'est le cas de la Fnac des Champs-Élysées, à Paris, exceptionnellement ouverte entre minuit et 4 heures du matin. Mais aussi de l'espace culturel Leclerc d'Olivet, près d'Orléans, de celui de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, et du Cultura de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne. Ce magasin proposera même à partir de 22 heures une animation musicale avec un sosie de Johnny et des bikers.

L'album sortira en trois éditions : CD simple, CD collector à tirage limité avec livret, et vinyle couleur blanc.

Les enseignes exclusivement agroalimentaires comme Simply Market ou Atac proposeront quant à elles le disque sur leurs étalages vendredi.

Sur les plateformes de streaming

Pour ceux qui préfèrent rester au chaud dans leur canapé, les sites de streaming tels que Deezer et Spotify proposeront l'album dès minuit pour une écoute sur ordinateur ou sur téléphone.

À la gare Saint-Lazare, à Paris

La plateforme de streaming Deezer a par ailleurs installé une structure circulaire de 25 mètres de long et 4 mètres de haut sur le parvis de la Gare Saint-Lazare, à Paris. Dès 0h01, le public pourra y découvrir gratuitement les onze titres de l'album de Johnny, grâce à 200 câbles d'écoutes. Deux possibilités : brancher son propre casque ou s'en faire prêter un. L'opération se poursuivra non-stop jusqu’à vendredi 22 heures, puis samedi et dimanche de 10 heures à 22 heures.

Dans les cinémas CGR

Les plus impatients - et les plus chanceux, surtout - auront l'occasion d'écouter l'album en avant-première, deux heures avant sa commercialisation. Les 1.000 gagnants d'un concours organisé il y a deux semaines ont en effet été invités à découvrir l'album dans vingt cinémas du réseau de salles CGR, notamment à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Pau, Montpellier ou encore porte des Lilas, à Paris.

À la radio

Mon pays c'est l'amour sera aussi diffusé en intégralité sur les ondes de RFM. La radio a en effet prévu une émission spéciale, durant laquelle le guitariste et directeur musical du rockeur, Yarol Poupaud, ou encore Bertrand Lamblot, directeur artistique chez Warner et homme de confiance de Johnny, dévoileront les coulisses de l'album.

À la télévision

Côté petit écran, les chaînes d'information en continu CNews et BFMTV proposent elles aussi une émission spéciale. La première donne rendez-vous dès 21 heures pour une "Nuit Johnny". La seconde prendra l'antenne à partir de 23h30, avec au programme une "découverte de l'album de Johnny Hallyday".