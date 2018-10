Mylène Farmer annonce deux dates de concert supplémentaires en juin 2019 à La Défense Arena

La chanteuse Mylène Farmer donnera deux concerts supplémentaires à Paris en juin 2019 pour son retour sur scène, alors que 120.000 places ont été vendues en moins de 48 heures pour les dates déjà annoncées, a fait savoir dimanche son producteur.

120.000 billets écoulés en deux jours. "120.000 billets se sont vendus depuis l'ouverture de la location samedi 13 octobre à 10h", selon un communiqué. Les deux concerts supplémentaires auront lieu les 18 et 19 juin 2019, en plus des six dates déjà prévues à La Défense Arena, salle parisienne pouvant accueillir jusqu'à 40.000 personnes.

Disque de platine. Le nouvel album de la chanteuse de 57 ans, Désobéissance, est devenu disque de platine moins de dix jours après sa sortie, avec plus de 100.000 exemplaires vendus. Une performance pour Mylène Farmer, artiste incontournable de la scène française, qui n'avait pas sorti d'album depuis Interstellaires en 2015. Révélée au milieu des années 1980 avec ses clips sulfureux et des chansons comme Sans contrefaçon ou Pourvu qu'elles soient douces, la star n'est pas remontée sur scène depuis sa tournée Timeless en 2013.