"Mon pays c'est l'amour", un dernier album très rock de Johnny Hallyday

Il sort vendredi avec pas moins de 800.000 exemplaires mis en vente : le dernier album de Johnny Hallyday est impatiemment attendu par tous les fans de l'icone du rock, disparue en décembre dernier à l'âge de 74 ans. Europe 1 a pu l'écouter et vous dit tout sur Mon pays c'est l'amour.

Rock sombre. Avec dix titres et un interlude, ce 51ème et dernier album de Johnny Hallyday est un album très rock, brut, très épuré avec des guitares profondes. Il y a même des cordes et des cuivres, qui donnent une tonalité dramatique à l'oeuvre. On sent un rock sombre sur certaines chansons, comme 4m2, sur la prison.

Une voix presque jeune. Mais Mon pays c'est l'amour est aussi un album retour aux sources, très rockabilly à la Elvis, avec une tonalité rock n'blues à la Chuck Berry, très années 1960. Ce qu'adorait Johnny, et que l'on retrouve aussi dans Made in Rock n'roll. Ce qui frappe aussi dans cet album, c'est la voix de Johnny, puissante, perçante, pure, presque jeune, comme si son énergie et sa rage étaient intactes.

Un album composé "comme n'importe quel autre disque de Johnny". En parcourant les dix titres et l'interlude de Mon pays c'est l'amour, on a le sentiment que Johnny Hallyday savait qu'il allait mourir. L'entourage de la star dément pourtant que cet album ait été réalisé avec cette idée en toile de fond. Son manager, Sébastien Farran, affirme qu'ils ont parlé des prochaines tournées le jour de sa mort. "Moi, j'ai travaillé comme n'importe quel autre disque de Johnny", abonde Maxim Nucci, alias Yodélice, compositeur et réalisateur de l'album. "Il avait déjà eu des problèmes de santé par le passé, à aucun moment on était dans le doute qu'il parte."