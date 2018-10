Marcel Amont, 89 ans et toujours sur scène : "j'ai surveillé ma santé, tout simplement"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

À 89 ans, Marcel Amont est toujours sur scène. Tous les dimanches et jusqu'au 30 décembre, le célèbre auteur du Mexicain chante et narre son parcours dans Marcel raconte et chante Amont. Chez Anne Roumanoff lundi, l'artiste évoque son spectacle.

"Merci papa et merci maman". Les années passent mais Marcel Amont est toujours là, sur scène, à se produire pour ses spectateurs les plus fidèles. Interrogé sur la source de cette longévité, le chanteur confie : "merci papa et merci maman, car ce doit être génétique". Mais l'artiste a surtout fait attention à lui. "Ce n'est pas parce que l'on est très connu, qu'on a le droit de se mettre des hectolitres d'alcool dans l'organisme", explique-t-il en exemple. "J'ai surveillé ma santé, c'est tout", raconte Marcel Amont, qui reconnaît volontiers "que c'est plus difficile de rester simple quand on est Paul McCartney, que quand on est pharmacien à Villeneuve-sur-Lot."

"Je raconte ma vie d'une façon fantaisiste". Une hygiène de vie qui lui permet de revenir sur sa carrière, où il a croisé tant d'artistes, comme Édith Piaf, Charles Trenet, Charles Aznavour ou encore Claude Nougaro. Dans Marcel raconte et chante Amont, "je raconte ma vie d'une façon fantaisiste, au passé, assez recomposé, (...) mais surtout au présent", détaille Marcel Amont. Et le chanteur l'assure, il a encore des envies artistiques, même après plus de 60 ans de carrière. "Mais, si physiquement je ne tiens plus le coup, ou si le public me boude totalement, évidemment je tirerais ma révérence", confie-t-il.