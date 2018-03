"Ma dernière lettre", le nouveau titre de David Hallyday en hommage à son père

"Je vais vous chanter une chanson que personne n'a jamais entendue et que j'ai envie de partager avec vous directement", a déclaré David Hallyday vendredi soir lors de son concert bordelais. Lors de la deuxième date de sa tournée depuis la mort de son père en décembre dernier, il a dévoilé en exclusivité une nouvelle chanson, Ma dernière lettre, écrite en hommage à Johnny, dévoile Le Parisien samedi.

"J'y ai mis tout ce que j'ai pu lire dans mon cœur et dans le sien". "Ce que j'ai jamais dit/C'est juste un dernier cri/Avant le paradis", conclut le refrain de cette chanson que l'artiste entonne en s'accompagnant à la guitare, une photo de Johnny Hallyday en fond. Cette chanson "est très spéciale pour moi. Elle n'a que quelques jours. Elle a été composée avec mon ami Arno Santamaria, à Londres, pour mon père et pour vous. J'y ai mis tout ce que j'ai pu lire dans mon cœur et dans le sien. Elle s'appelle Ma dernière lettre", avait déclaré David en guise d'introduction après avoir demandé à ne pas être filmé ni enregistré. Aucune autre information n'a filtré sur ce nouveau titre.

Plusieurs chansons hommage.Tout comme sa mère Sylvie Vartan au Grand Rex au même moment, David Hallyday a rendu hommage à son père au cours de ce concert. Il a notamment repris J'ai oublié de vivre en version acoustique et Sang pour sang, chanson qu'il avait écrite pour son père. Il a également fait un clin d’œil à sa demi-sœur, Laura Smet, en interprétant leur duo On se fait peur.