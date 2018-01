Le jour où Johnny Hallyday a offert une montre à Patrice Leconte : "Je ne la quitterai jamais, sûrement pas maintenant"

INTERVIEW

Dans le livre Dictionnaire de ma vie, paru en octobre aux éditions Kero, le réalisateur des Bronzés, de Ridicule et de La Fille sur le pont, Patrice Leconte, projette le film de sa vie. Invité samedi de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1, il a rappelé l'une des anecdotes qui a marqué ses 70 ans d'existence : lorsque Johnny Hallyday lui a offert une montre sur le tournage du film L'homme du train, en 2002.

"J'avais une montre de rien du tout et puis j'ai dû faire un geste intempestif et j'ai pété ma montre. Mais je n'ai pas fait un scandale", se souvient le cinéaste. Pourtant, 48 heures après, il reçoit dans sa chambre d’hôtel un petit coffret accompagné d'un mot sur lequel il pouvait lire "pour que tu continues à être à l'heure sur le tournage". "Il était signé de Johnny Hallyday. Et à l'intérieur, il y avait cette montre qui était tout simplement magnifique", précise Patrice Leconte, visiblement ému par ce souvenir.

"Il s'était renseigné sur mes goûts, il a su que j'avais cassé ma montre. Il savait quel genre de montre j'aimais, pas les grosses montres de safari mais les montres rondes avec des chiffres et des aiguilles. Il m'a offert une montre très belle", détaille Patrice Leconte qui voit dans ce geste la preuve de la grande sensibilité du chanteur, mort le 5 décembre dernier. "Cela montre l'attention qu'il portait aux autres". Alors cette montre, ajoute-t-il, "je ne la quitterai jamais et sûrement pas maintenant".