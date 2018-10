Le Hellfest affiche complet en moins de deux heures

Le succès populaire du Hellfest ne se dément pas, année après année. Alors que la prochaine édition du festival de musique metal doit se dérouler, toujours à Clisson, en Loire-Atlantique, du 21 au 23 juin 2019, l'intégralité des 55.000 pass trois jours mis en vente mercredi sur le site de l’événement (pour le prix de 209 euros plus 6 euros de frais de service) ont été vendus en moins de deux heures.

"See you in hell". "L'enfer n'attend pas ! Merci à tous ! See you in hell", s'est réjoui l'organisation du festival sur Twitter.

Le Hellfest 2019 est complet. Il aura fallu moins de deux heures pour écouler l'intégralité de nos pass 3 jours ! L'enfer n'attend pas ! Merci à tous ! See you in hell #C0D32K19pic.twitter.com/nluls4cqIx — Hellfest Productions (@hellfestopenair) 10 octobre 2018

La performance est d'autant plus remarquable que le Hellfest n'a annoncé que cinq des plus de 140 groupes qui seront à l'affiche : Manowar, Slayer, Dropkick Murphys, Mass Hysteria et Carcass. L'an dernier, l'édition 2018 du festival avait déjà affiché complet en un temps record, avec l'intégralité des pass 3 jours écoulés en moins de 48 heures.