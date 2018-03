Karine Viard : "Si on ne m’employait plus, je ne sais pas si j’aurais envie de vivre"

INTERVIEW

Longtemps, Karin Viard a joué les gentilles sans le sou, avant d'en avoir marre. Au Théâtre de Paris, elle joue ainsi Vera, dans la pièce éponyme, une directrice de casting dans la ville de Prague, période post-communiste, un personnage "flamboyant qui finit dans la misère". Invitée dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'actrice a évoqué son parcours et son amour immodéré pour le cinéma.

"Au théâtre, il y a des tordus". Vera est le rôle qu'elle a "préféré jouer au théâtre, un personnage au très grand spectre". Pourtant, le théâtre, la comédienne se l'est interdit à un moment donné "parce que je n'en avais aucune envie. Je suis tombée sur des gens épouvantables qui m’ont tellement cassé le plaisir que ça m’a dégoûtée. Au théâtre, il y a des ego, bonjour ! Pire qu’au cinéma. Il y a plus de gens avec des soucis de reconnaissance, avec des prétentions. Il y a des tordus, je déteste !", lance-t-elle, sans trahir sa réputation d'adepte du franc-parler.

"Très amusant d'avoir un personnage affreux". Une qualité ou un défaut qui ne l'a empêché d'être bien identifiée dans le paysage français. L'actrice a notamment reçu deux César. Le premier pour Haut les cœurs ! en 2000, le second, trois ans plus tard, pour Embrassez qui vous voudrez. "Il y a des actrices très délicates. Moi, je me vois toujours comme un éléphant dans un magasin de porcelaine", avec des rôles pris à bras le corps, des femmes fortes, et de plus en plus, des méchantes donc, comme dans son dernier long-métrage, Jalouse.

Après les sympathiques désargentées , elle est passé aux bourgeoises "et les bourgeoises m’ont amenée aux méchantes. Un personnage méchant a une perspective de souffrance. C’est très amusant d’avoir un personnage affreux, de l’humaniser, et que l'on se reconnaisse aussi, finalement. Je n’aime pas tellement jouer des héroïnes. C’est comme dans la vie, ceux qui font tout bien, qui pensent qu’ils ont raison de penser ce qu’ils pensent, m’intéressent peu."

"C'est ma raison d'être, actrice". Elle assure, a contrario, ne s'être "jamais trop prise au sérieux. Je fais mon métier parce que je l’aime. Si demain, on ne m’employait plus, je ne sais pas si j’aurais envie de vivre. C’est ma raison d’être, actrice." Néanmoins, elle a mis sept ans à se faire une place. Sept années avant qu'elle ne rejoigne le cinéma pour un second rôle dans Tatie Danielle d’Etienne Chatillez. Elle est arrivée aux essais "déguisée, ni belle ni moche. (...) Je crois que quand t’es très belle, que tu joues très bien et que tu peux être marrante, ça ouvre toutes les portes. Mais je trouve que c’est un milieu assez extraordinaire parce qu’il y a de la place pour tout le monde. Tu peux être moche et avoir des rôles merveilleux."

Et en même temps, elle décrit un milieu "très âpre, avec une concurrence énorme. Un métier difficile, qui interdit de vieillir et où on doit produire du rêve, de l’amusement." C'est aussi un milieu qui permet de vivre plein de choses mais qui n'offre "jamais la sécurité de l’emploi", où l'on ne sait jamais si l'on va "toujours susciter le désir".

Ne jamais lire les critiques. De son côté, le succès a calmé les anxiétés, sans pour autant lui apporter la recette secrète pour savoir si un film va fonctionner ou pas. "Tous les ans, des films merveilleux sortent et le public les boude et c’est comme ça." Dans sa filmographie, elle estime par exemple que "Le petit locataire aurait mérité mieux." Quant au carton de La famille Bélier, elle avoue que son agent avait eu plus de flair qu'elle dès la lecture du scénario. Quoi qu'il en soit, elle ne lit jamais les critiques, qui plus est au théâtre. "On joue tous les soirs, si on lit une mauvaise critique, ça met un doute qui peut être très fragilisant. Au fond, je sais où j’en suis", ajoute-t-elle, sûre d'elle. Avant d'avouer que, paradoxalement, elle n'attend qu'une chose : "Qu’un homme vienne me rassurer et me protéger alors qu’au fond, je montre l’inverse."