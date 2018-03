Jérémie Renier : "'Carnivores' devait être une comédie"

INTERVIEW

Carnivores raconte l'histoire de deux sœurs, Sam (Zita Hanrot) et Mona (Leïla Bekhti), qui souhaitent être actrice. L'une réussit, mais l'autre non. Une relation mêlée de jalousie et de frustration va alors se créer entre les deux femmes, pour un rendu à l'écran entre le thriller et le drame. Pourtant, au départ, les deux réalisateurs du film, les frères Yannick et Jérémie Renier, étaient partis sur une tout autre idée.

L'anecdote de l’aéroport. "Ce devait être une comédie", explique Jérémie Renier dans Bonjour la France. L'idée du film est partie d'un simple événement, vécue par les deux frères lors d'un voyage à Venise, sur le retour du tournage de Nue Propriété (2006), de Joachim Lafosse. "On attendait nos bagages à l'aéroport et j'ai reçu un coup de fil. Par gentillesse, mon frère (Yannick, acteur également, ndlr) a pris tous mes bagages. On se retourne et on voit alors l'équipe du film rire de cette situation, et même trouver ça un peu douloureux pour mon frère", se souvient le comédien.

C'est à partir de ce micro-événement que Yannick et Jérémie Renier se sont lancés dans l'aventure Carnivores, conscients qu'être deux frères, pratiquant le même métier avec une notoriété différente, pouvait alimenter toutes les spéculations chez les autres.

"Ce n'est pas notre histoire". L'idée a grandi, mûri, s'est changée, pour finalement aboutir à Carnivores. Un film bien loin d'une comédie et qui met en scène deux sœurs, et non deux frères. "On avait envie de filmer des femmes. C'était également une manière de prendre nos distances", confie Jérémie Renier. "Ce n'est pas notre histoire", insiste-t-il, soulignant le fait que mettre en scène deux personnages féminins et sœurs "était plus puissant" à leurs yeux.