"Itinéraire d'un enfant gâté" : le film culte de Claude Lelouch aura une suite

Trente ans après, Itinéraire d'un enfant gâté, le film culte de Claude Lelouch, aura donc une suite. C'est ce qu'a confirmé Richard Anconina au micro de Nikos Aliagas lundi matin, sur Europe 1. Les trois hommes étaient réunis ce week-end au festival Lumière à Lyon, où a été projeté le film de 1988 samedi soir. "Claude [Lelouch] a envie, et il y a la question de l'âge aussi. Claude l'exprime très bien. Il a 81 ans, il sent que l'arrivée n'est pas loin et, avant l'arrivée, on sprinte. Il a une boulimie de tourner", a expliqué l'acteur césarisé en 1984 pour Tchao Pantin.

"Ce film a laissé une trace incroyable". "On ne connaît pas encore le scénario, mais on a un point de départ qui me paraît très fort, et maintenant on va développer. On sait travailler ensemble et je pense qu'on va trouver les bonnes clés pour faire un bon film", poursuit Richard Anconina, qui a conservé une relation particulière avec Itinéraire d'un enfant gâté. "Il n'y a pas un jour, depuis trente ans, où on ne m'en parle pas. Ce film a laissé une trace incroyable". L'acteur, qui est resté très proche de Claude Lelouch et Jean-Paul Belmondo, assure que le projet progresse. "Aujourd'hui, on fait des petites réunions - deux fois par mois - pour avancer sur le scénario", ajoute-t-il.

>> Regardez la bande-annonce du film culte :

"On va faire un film d'aventures". Claude Lelouch a également confirmé qu'il y aurait une suite au film sorti en 1988 dans une interview au Parisien. En plus du nom de ce deuxième volet - il s'appellera Itinéraire de deux enfants gâtés -, le réalisateur de 81 ans a donné quelques détails sur ses envies. "Je vais leur mettre plein d'emmerdements pour qu'après ils soient heureux", explique-t-il. "On va faire un film d'aventures. La vieillesse est aujourd'hui le moment de la récréation. J'ai envie de filmer cette récré", a ajouté Claude Lelouch.

Retour de Belmondo au cinéma. Et le réalisateur a envie de filmer cette "récré" avec un cadre amovible. "Le film va se construire pendant le tournage. On va partir en équipe restreinte, avec du matériel très léger, peut-être seulement des téléphones portables", détaille-t-il. A peine annoncé, le film est déjà très attendu. D'abord parce que le premier long métrage avait d'emblée rencontrer un grand succès - plus de 3 millions d'entrées - mais aussi parce que ce film marquerait le retour au cinéma de Jean-Paul Belmondo, qu'on n'a plus vu sur grand écran depuis 2011 dans D'un film à l'autre, réalisé par... Claude Lelouch et dans lequel il incarnait son propre personnage.