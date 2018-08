Frédéric Bouraly sur sa rencontre avec Annie Girardot : "Tout vient de là pour moi"

C'est une rencontre inattendue qui l'a incité à se lancer dans le théâtre. Frédéric Bouraly, allias José dans Scènes de ménages sur M6, a raconté, dans le Club de l'été sur Europe 1 vendredi, les circonstances de sa rencontre avec Annie Girardot lorsqu'il avait 17 ans. "Tout vient de là pour moi. C'est la rencontre de ma vie", a-t-il expliqué.

"Ça a duré deux heures". "Un jour, j'étais à Mâcon. Je n'avais pas un rond pour aller voir des spectacles, mais les gars du théâtre m'avaient pris sous leur aile et m'avaient dit 'Si tu veux, viens voir le spectacle et puis tu pourras rencontrer Annie Girardot' qui à l'époque était la star qu'on connait", se remémore le comédien et humoriste. "Je devais passer cinq minutes avec elle dans sa loge et finalement ça a duré deux heures. Elle devait s'emmerder à Mâcon et elle a vu un petit jeune qui s’intéressait au théâtre... Elle a été extraordinaire, vraiment gentille, généreuse comme tout !", poursuit-il.

"Quand vous voulez dire quelque chose de bien à quelqu'un, faites-le !" Lors de cette rencontre, la comédienne lui donne des contacts pour se lancer. "Elle m'a donné toutes les adresses en me disant 'Si tu veux faire du théâtre, il faut prendre des cours. Appelle telle ou telle personne'. Et moi qui étais très timide, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai osé le faire. J'ai osé passer ce premier pas et ça a été déterminant", raconte Frédéric Bouraly. Mais il a tout de même un regret aujourd'hui. "Quand vous voulez dire quelque chose de bien à quelqu'un, faites-le. Moi je ne l'ai pas fait. J'ai recroisé Annie et je n'ai pas osé lui dire", déplore-t-il. "Et puis un jour, elle a eu Alzheimer, je n'ai pas pu lui parler et après je suis allé à son enterrement et je me suis dit 'la prochaine fois, même si on est maladroit, on le dit...' Mais en fait, on n'est jamais maladroit quand on dit aux gens qu'on les aime bien'", a-t-il encouragé.