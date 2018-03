Football-Coupe de France : Philippe Katerine va tourner un clip pour les Herbiers

Il est vendéen et est fier de le faire savoir. Après avoir déjà tourné un clip dans sa région d'origine en 2005, Philippe Katerine va revenir sur ses terres d'origines pour chanter à nouveau. Cette fois-ci, l'artiste souhaite célébrer le club de football des Herbiers, a rapporté dimanche France 3 Pays de la Loire.

En demi-finale de Coupe de France. Si le chanteur souhaite chanter pour le club de Vendée les Herbiers Football, c'est que ce dernier s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France. Le 17 avril prochain, dans le stade de La Beaujoire, il affrontera Chambly pour tenter de gagner son ticket pour la finale.

Avec des joueurs et des supporters. Pour encourager ce "Petit Poucet", Philippe Katerine a décidé de tourner un clip dans son stade Massabielle mardi à partir de 19h30. Il en appelle aux figurants à la seule condition qu'ils soient vêtus de rouge et de noir, les couleurs des Herbiers. L'événement a été relayé par le club sur son site : "entouré d'une partie des joueurs de l'équipe première, Philippe Katerine a besoin du soutien d'un maximum de supporters (...). Le but : mettre un maximum d'ambiance au stade pour réaliser les séquences vidéos qui seront intégrées dans le clip de la chanson".

Louxor j'adore en 2005. En 2005, le chanteur avait déjà honoré son département d'origine en tournant le clip de Louxor j'adore dans la commune de Beaurepaire. A cette occasion, il avait aussi fait appel à des figurants.