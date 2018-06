Cannes 2018 : découvrez le jury en images

EN IMAGES

Pendant onze jours, ils vont être les personnes les plus scrutées sur la Croisette. Chacun de leur comportement sera étudié, analysé mais pourtant, ils ne pourront rien dire. Le jury du 71ème Festival de Cannes, avec ses neuf membres, dont sa présidente Cate Blanchett, rendra son verdict sur les films sélectionnés en compétition officielle le 19 mai prochain.

Comme pour chaque édition, en dehors de la présidence du jury, l'organisation se fait de manière paritaire. Quatre hommes et quatre femmes entourent donc l'actrice australienne : l'acteur chinois Chang Chen, la cinéaste américaine Ava DuVernay, le réalisateur et producteur français Robert Guédiguian, la chanteuse burundaise Khadija Nin, les actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart, le réalisateur canadien Denis Villeneuve et le réalisateur russe Andrey Zvyagintsev.

21 films sont en compétition officielle. Parmi les longs-métrages, on retrouve cinq œuvres françaises : Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, Plaire, aimer et courir de Christophe Honoré, Les filles du soleil d'Eva Husson, Le livre d'image de Jean-Luc Godard et En guerre de Stéphane Brizé.