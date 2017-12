"Fast and Furious 8", "La Belle et la Bête" : découvrez les films qui ont brillé au box-office en 2017

Après Captain America, Civil War ou Rogue One : A Star Wars Story en 2016, quatre films ont particulièrement tiré leur épingle du jeu cette année au box-office international. La Belle et la Bête est incontestablement le grand gagnant avec 1,26 milliard de recettes (1,05 milliard d'euros), rapporte Ozap. Le remake du classique de Disney est le dixième plus gros succès de l'histoire du cinéma.

Moi, moche et méchant 3 troisième. Fast and Furious 8 arrive en deuxième position en 2017 avec 1,24 milliard de dollars (1,03 milliard d'euros). Le huitième opus de la saga à grosses cylindrées est le deuxième plus gros succès de la franchise. Moi, moche et méchant 3 se hisse à la troisième position du classement en dépassant le milliard de dollars de recettes (830 millions).

Le succès confirmé des films de super-héros. Les films de super-héros ne sont pas en reste : Spider-Man : Homecoming est le mieux classé avec 880 millions de dollars de recette (732 millions d'euros). Les Gardiens de la Galaxie 2 culmine à 863,7 millions de dollars (718 millions d'euros) et Thor : Ragnarock a engrangé 846,4 millions de dollars (704 millions d'euros). Le seule super-héroïne du classement, Wonder Woman a quant à elle cumulé 821,8 millions de dollars de recette (684 millions d'euros).

Le film d'horreur Ça crée la surprise. La surprise du box-office est Ça, qui, pour un film d'horreur, a réussi à atteindre un niveau inédit avec 698 millions de dollars (581 millions d'euros). L'autre gros succès du genre, Annabelle 2, avait engrangé deux fois moins de recettes.