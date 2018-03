Connues pour leurs reprises de tubes version opéra sur Instagram, Flore Philis et Marie Menand étaient dans Bonjour la France, sur Europe 1. Alors que l'invité de l'émission de Daphné Bürki était Maître Gims, les deux artistes en ont profité pour interpréter un medley des tubes du rappeur, notamment Loup Garou et Sapés comme jamais, en version opéra. "J'aime beaucoup ! C'est incroyable et magnifique", a réagi le rappeur.