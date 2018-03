Drake a battu un nouveau record de streaming... pour un jeu vidéo

Un record de plus. Après la musique - c'est l'artiste le plus écouté sur Spotify - Drake s'attaque maintenant au jeu vidéo. Fort du succès de son dernier single God's Plan, qui trône en tête des classements américains de vente depuis sept semaines, le rappeur canadien a rejoint cette semaine la plateforme de retransmission de parties de jeux vidéo, Twitch. Ses aventures sur "Fortnite", jeu de survie très populaire, ont ainsi été visionnées par 628.000 spectateurs, écrasant le précédent record de de 388.000 spectateurs, propriété d'Amazon.

Pain béni. Pour Twitch, qui encourage l'interaction en ligne entre "gamers", la publicité faite par un des rappeurs les plus populaires de tous les temps est du pain béni. "Voir un "gamer" et musicien venir sur Twitch et y rassembler sa communauté, large et passionnée, est un tournant culturel qui permettra de sensibiliser à l'attrait des vidéos virales", a déclaré dans un communiqué Kate Jhaveri, une responsable de Twitch. Pendant son passage, le rappeur de Toronto, dont tous les albums ont au moins fait disque de platine, a notamment révélé à ses fans qu'il était végétarien et aimait mettre de l'ananas sur sa pizza.