Dix albums en lice pour le Fauve d'or du festival d'Angoulême

Parmi les 45 titres de la sélection officielle, le jury du 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a retenu mardi 10 albums concourant pour le Fauve d'or - Prix du meilleur album. Le 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) aura lieu du 25 au 28 janvier. Le Fauve d'or doit être remis dans la soirée du 27 janvier au théâtre d'Angoulême.

Les 10 titres en lice sont:

- Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, d'Ulli Lust (Ça et Là)

- Ces jours qui disparaissent, de Timothé Le Boucher (Glénat)

- Dans la Combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne (Dargaud)

- Emma G Wildford, de Zidrou & Edith (Soleil)

- Hip Hop Family Tree, d'Ed Piskor (Papa Guédé)

- Istrati ! tome 1 Le Vagabond, de Golo (Actes Sud BD)

- L'inconnu, d'Anna Sommer (Les cahiers dessinés)

- Megg, Mogg & Owl, Happy Fucking Birthday, de Simon Hanselmann (Misma)

- La saga de Grimr, de Jérémie Moreau (Delcourt)

- La terre des fils, de Gipi (Futuropolis)

Un jury présidé par Guillaume Bouzard. L'ensemble des 45 titres de la sélection officielle restent dans la course pour décrocher l'un des trois autres prix (Prix spécial du jury, Prix de la série et Prix révélation). Le jury chargé de remettre le Fauve d'or sera présidé par l'auteur de BD Guillaume Bouzard. Il compte notamment dans ses rangs le comédien et réalisateur Bruno Podalydès.

Voici les candidats au Fauve d’or - Prix du meilleur album du #FIBD2018 Comme l'an dernier, les albums qui concourront au titre pour le Fauve d’or – Prix figurent parmi une shortlist de 10 albums parmi les 45 titres de la Sélection Officielle : https://t.co/eCVHQXAr56pic.twitter.com/mvntZDDogD — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) 9 janvier 2018

L'an dernier, le prix a été remporté par des auteurs belges. Le Fauve d'or - Prix du meilleur album, récompense le meilleur album de l'année sans distinction de genre, style ou d'origine géographique. L'année dernière, ce prix prestigieux a été remporté par les Belges Éric Lambé et Philippe de Pierpont pour Paysage après la bataille (Fremok & Actes Sud).