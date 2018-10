Concert de Booba : "Paris La Défense Arena sera totalement pleine", mais sans dispositif de sécurité exceptionnel

Plus de deux mois après sa bagarre avec Kaaris à Orly et sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis, le rappeur Booba revient samedi sur scène pour un concert très attendu, à Paris La Défense Arena devant 40.000 fans. Malgré le climat de tension, la sécurité sera la même que pour tous les artistes qui font salle comble, assure Damien Rajot, directeur général de Paris La Défense Arena, invité jeudi sur Europe 1.

"Quand il y a beaucoup de monde, on s'organise à notre niveau". "Paris La Défense Arena sera totalement pleine. A partir de là, on a mis en place des dispositifs d'accueil qui correspondent au nombre de personnes présentes. Et de fait, quand il y a beaucoup de monde, on s'organise à notre niveau, au sein de l'enceinte, pour accueillir les spectateurs en nombre et dans le cadre du droit régalien, des forces de police sont derrière" pour sécuriser les abords, ajoute-t-il.

Le même dispositif que pour les Rolling Stones. Il n'y aura donc aucun dispositif de plus pour Booba que pour les Rolling Stones. "On est sur le même ordre d'idée d'organisation en terme d'accueil car il y a autant de monde et l'enceinte, de par sa situation, est facile d'accès et est facilement sécurisable sur les extérieurs", ajoute le directeur.