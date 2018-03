Comment Thierry Lhermitte a préparé son rôle de malade d'Alzheimer pour le film "La Finale"

INTERVIEW

Faire rire avec la maladie d'Alzheimer n'est pas forcément chose aisée. Alors pour son rôle de grand-père malade d'Alzheimer dans le film La Finale, Thierry Lhermitte a souhaité s'assurer que le long-métrage traite du sujet avec respect, et soit fidèle à la réalité, de ce que vivent les malades et leurs proches. "Je voulais que ce soit crédible", explique l'acteur dans Bonjour la France.

"Cela m'a donné beaucoup d'empathie". "Je me suis renseigné deux fois", explique ainsi le comédien. "D'abord, j'ai fait lire le scénario à un copain, dont la maman a été touchée par la maladie, et qui m'a dit : 'oui, c'est 100% ça'", raconte Thierry Lhermitte. Puis, dans un second temps, l'acteur a voulu rencontrer directement un malade. "J'ai rencontré le père malade, d'un copain, on a passé un bon moment dans un café. (...) Cela m'a donné beaucoup d'empathie, j'ai cru comprendre ce qui se passait dans sa tête et c'est cela qui m'a inspiré pour le film", indique Thierry Lhermitte.