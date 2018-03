Comment Pierre-François Martin-Laval a tout donné pour obtenir les droits d'adaptation de Gaston Lagaffe

Producteurs, réalisateurs, acteurs reconnus, ils étaient nombreux à vouloir porter à l'écran les aventures de Gaston Lagaffe. Finalement, c'est Pierre-François Martin-Laval, ancien des Robin des Bois et réalisateur des P.R.O.F.S., qui a obtenu les droits d'adaptation au cinéma. Il a tout fait pour interpeller l'éditeur qui gère les droits de Franquin, créateur du personnage. Vraiment tout !

Comme il l'explique dans Bonjour la France, vendredi, Pef a concocté une rencontre semi-improvisée dans un café. Avec son producteur, il a organisé un rendez-vous en dehors d'un bureau, pour effectuer un véritable show, face à l'éditeur. "J'ai loué la voiture de Gaston, je me suis déguisé en Gaston et je voulais passer devant le café et que cela soit comme un mirage pour eux", indique le cinéaste. S'en est suivi une véritable improvisation de Pierre-François Martin-Laval, avec un faux accident et des gaffes en série. Un déploiement d'efforts auxquels les ayants droits de Franquin ne sont donc pas restés insensibles.

Gaston Lagaffe, le film, sort en salles le 4 avril prochain.