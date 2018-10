Comment Chanel N°5 est-il devenu un parfum aussi populaire ?

LE TOUR DE LA QUESTION

"Chanel N°5, bien entendu !" Cette réplique de Marilyn Monroe lorsqu'il lui a été demandé ce qu'elle portait pour dormir, a contribué à faire de ce parfum le véritable mythe qu'il est devenu. Près de cent après son apparition en 1921, le N°5, est encore aujourd'hui une référence.

Au début, "ce n'est pas un succès de rue, c'est vraiment un succès d'initiés". Pourtant, "ce n'était pas du tout parti pour", raconte Elisabeth de Feydeau, historienne du parfum, jeudi matin au micro de Wendy Bouchard sur Europe 1. "Quand il sort en 1921, ce n'est pas un succès de rue, c'est vraiment un succès d'initiés", rappelle-t-elle.

Au tout départ, Coco Chanel offre cette fragrance, que le parfumeur Ernest Beaux a créée pour elle, "à ses meilleures clientes, comme un cadeau que l'on fait à une amie". La pénurie de Chanel N°5 qui est ensuite "installée va créer la désirabilité".

Son succès, "il le doit beaucoup à Marilyn Monroe". Ce n'est que "bien plus tard que ce grand succès arrive sur un plan planétaire", précise Elisabeth de Feydeau. Et si le Chanel N°5 est aujourd'hui "au niveau du mythe", il "le doit beaucoup à Marilyn Monroe", avoue-t-elle. Si l'actrice et chanteuse américaine à contribué à faire de ce parfum une référence au niveau mondial, elle n'en a pourtant jamais été l'égérie. Elle est toutefois apparue dans une publicité via des images d'archives en 2013, soit plus de cinquante ans après sa mort en 1962.

Alors qu'il existera bientôt depuis un siècle, Chanel N°5 "fait partie de ces grands parfums qui se passent de mère en fille, de meilleures amies en meilleures amies". D'après Elisabeth de Feydeau, "c'est vraiment un secret et un rituel de féminité".