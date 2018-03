Cats on Trees interprète "Keep on Dancing" en live dans "Bonjour la France"

Cinq ans après leur premier album, Cats on Trees est de retour. Le groupe de pop français, composé du duo Nina Goern et Yohan Hennequin, sort un nouveau disque : Néon. Dans Bonjour la France, sur Europe 1, ils interprètent un extrait de cet album, Keep on Dancing.

"Retrouver l’authenticité de notre relation". Le duo, originaire de Toulouse, a donc attendu cinq ans avant de revenir sur le devant de la scène. "On est très proche avec Yohan, mais on avait justement besoin de retrouver l’authenticité de cette relation qui nous lie, en dehors des studios et de la scène", confie Nina Goern pour expliquer cette absence, "on a fait plein de choses de notre côté".

Néon est sorti le 16 mars dernier et le groupe est actuellement en pleine tournée, avec une date notamment à Paris, à La Cigale, le 16 mai prochain.