Cannes 2018 : la cérémonie d'ouverture en images

EN IMAGES

Cate Blanchett, présidente du jury, et le cinéaste Martin Scorsese ont déclaré ouvert le 71ème Festival de Cannes, mardi soir. Peu de temps avant, des dizaines de stars foulaient les marches du tapis rouge pour pénétrer dans le Palais des Festivals et assister à la cérémonie d'ouverture. Pendant douze jours, la ville du sud de la France va vivre au rythme du septième art.

Au total, 21 long-métrages sont en compétition et peuvent rêver de la Palme d'or. Parmi eux, le film d'ouverture, projeté mardi soir, Everybody Knows d'Asghar Farhadi avec Penelope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín. Verdict pour la Palme d'or le 19 mai au soir, avec la cérémonie de clôture.