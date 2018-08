Bruce Willis relance la saga "Die Hard" avec un prequel

John McClane ne meurt jamais. Mieux : il rajeunit. Le héros de la saga de films d'action Die Hard, interprété à cinq reprises au cinéma par Bruce Willis, va revenir dans un prequel. Le cinéaste Len Wiseman, qui avait déjà réalisé le quatrième film (Die Hard 4 : Une journée en enfer, 2007), a confirmé à Slashfilm être en train de développer le long-métrage, intitulé pour l'instant Die Hard : Year One, aux côtés de Bruce Willis lui-même.

Allers-retours dans le temps. Le réalisateur a confirmé la présence au casting de Bruce Willis, 63 ans, qui reprendra son plus célèbre rôle, celui de John McClane, policier new-yorkais apparu pour la première fois au cinéma en 1988 dans le cultissime Piège de cristal. Le film mêlera des séquences contemporaines avec des flashbacks mettant en scène le héros lors de ses débuts au NYPD dans les années 1970. La star est également impliquée dans la production, notamment en ce qui concerne le choix de l'acteur qui incarnera le héros dans sa jeunesse.

Len Wiseman, qui a également réalisé les deux premiers volets de la saga Underworld et le remake de Total Recall, a expliqué que Die Hard : Year One est en cours d'écriture et n'entrera en tournage qu'une fois le script bouclé. Il a également révélé que les séquences situées dans le passé verront apparaître le personnage d'Holly Gennaro, la (future) femme de John McClane présente seulement dans les deux premiers films de la saga. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour ce film produit par la Fox, récemment rachetée par Disney.