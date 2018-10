Booba à Paris La Défense Arena : "C'était parfait, il fait danser tout le monde"

REPORTAGE

C'était LE concert attendu par les fans de rap français. Samedi soir, Booba s'est produit pour la première fois sur scène depuis sa sortie de prison il y a un mois et demi et sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis. Pendant 2h30, "le Duc" a communié avec son public, 32.000 personnes qui s'étaient massées à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe.

"Vous l'avez vu à Orly ?". Booba a entretenu l'excitation après la bagarre du mois d'août à Orly avec le rappeur Kaaris. Il a fait applaudir ceux qui se sont battus avec lui. "Vous l'avez vu à Orly ?", a-t-il scandé. "Il est chaud!" Mais il a surtout livré un spectacle hors-norme. Dans la salle, son public a repris avec lui toutes les chansons en chœur. Sur scène, il a fait défiler les rappeurs les plus écoutés du moment et un joueur de football… Karim Benzema !

"Il fait que des hits". Avec ce concert, Booba confirme qu'il est bien le patron. Il est le premier artiste français à remplir la plus grande salle d'Europe. "On a kiffé grave, c'était parfait", confie l'un des spectateurs. "C'est le numéro 1 en France, il fait que des hits et il fait danser tout le monde. Il y avait des gens de 40 ans à côté de moi!"

"Ça nous donne de l'espoir". "Il parle aux Français, il nous parle parce qu'il nous dit que c'est possible de se sentir français malgré nos différences", pointe une fan. "Il nous dit que c'est possible de réussir dans la vie même si l'on ne commence pas au bon endroit de l'échelle sociale. Ça nous donne de l'espoir".