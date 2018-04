Blanca Li évoque ses deux collaborations avec Beyoncé, "une femme extraordinaire"

INTERVIEW

La célèbre chorégraphe Blanca Li, qui présente un nouveau spectacle Elektrik jusqu’au 13 avril, au 13ème Art à Paris, a travaillé à deux reprises avec Beyoncé. Deux collaborations avec la star américaine dont elle garde un très bon souvenir.

"Elle est prête à travailler très dur". "C'est son équipe qui m'a contactée", se souvient la danseuse franco-espagnole dans Bonjour la France. "J'ai travaillé deux fois avec elle : d'abord pour une vidéo qui allait annoncer sa tournée The Mrs. Carter Show World Tour, en 2013, puis pour une publicité", détaille Blanca Li. La chorégraphe se souvient avec précision de ces moments passés avec l'interprète de Run the world. "Je me suis retrouvée face à une femme extraordinaire, prête à travailler. Je me sentais tout à fait normale, on rigolait, on travaillait", confie Blanca Li au sujet de sa première collaboration avec l'artiste en 2013. "C'était très agréable car c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est prête à travailler très dur et a un sens du travail extraordinaire", souligne la chorégraphe.