Black Panther est devenu le film le plus tweeté de l'histoire

#BlackPanther, #Wakanda, #WakandaForever... Depuis sa sortie au cinéma, Black Panther, ce film Marvel avec un super-héros noir, fait beaucoup parler de lui sur Twitter. Les aventures du roi du Wakanda, T'Challa, ont été mentionné plus de 35 millions de fois, selon le réseau social à l'oiseau bleu. Ce qui en fait le long métrage le plus tweeté de l'histoire, devant Star Wars : Le réveil de la force, qui détenait ce record jusqu'ici.

Des tweets de Kendrick Lamar et Michelle Obama. Si le film a eu tant de succès sur le site de micro-messages, c'est notamment grâce à deux tweets. D'abord, celui posté par le chanteur Kendrick Lamar pour en dévoiler la bande-originale, qu'il a signée. Ce message a été partagé plus de 240.000 fois. Puis, c'est le tweet de Michelle Obama, qui a adressé ses félicitations à l'équipe de Black Panther, qui a été retweeté plus de 139.000 fois.

Black Panther The Album 2/9 pic.twitter.com/MqhsEcj6iF — Kendrick Lamar (@kendricklamar) 31 janvier 2018

Réalisé par Ryan Coogler et présentant un casting quasi exclusivement noir, Black Panther a également battu des records au box-office américain, détrônant le premier Avengers (sorti en 2012) avec 630 millions de dollars de recettes.