Anne Goscinny se lance dans le roman jeunesse, "un âge extrêmement émouvant"

INTERVIEW

Après sept romans pour adulte, Anne Goscinny se lance dans l'écriture pour la jeunesse. Le monde de Lucrèce est le premier tome d'une nouvelle série de romans illustrés, publiés chez Gallimard, en collaboration la dessinatrice Catel. L'héroïne affronte tous les problèmes qu'une pré-ado de onze ans rencontre à cet âge. La romancière, fille de René Goscinny, était dans Europe matin pour évoquer ce livre.

"Forcément, cette petite Lucrèce, c'est moi et c'est aussi ma fille Salomé". "Tous les personnages me ressemblent un peu", ne cache pas Anne Goscinny. "Forcément, cette petite Lucrèce, c'est moi et c'est aussi ma fille Salomé, qui a maintenant quinze ans", explique la romancière. Elle a donc mis beaucoup d'elle dans ce premier roman pour la jeunesse, avec forcément aussi une pensée pour son père, René Goscinny, auteur du Petit Nicolas.

"L'idée, c'était de ne pas céder à la tentation des mots démodables". "J'aime beaucoup cet âge-là, entre onze et douze ans, les premières années au collège", explique Anne Goscinny, au sujet de son héroïne Lucrèce. "Un âge extrêmement émouvant, (...) où les gamines ne sont pas encore des adolescentes, pas du tout des femmes, plus vraiment des enfants". Dans son écriture, Anne Goscinny a voulu intégrer une certaine intemporalité. "L'idée, c'était de ne pas céder à la tentation des mots démodables", souligne l'écrivaine. "Je voudrais que, si dans 20 ans des enfants tombent sur ce livre-là, rien ne les déstabilise".