2 euros le film : la vidéo à la demande en fête jusqu'à dimanche

La vidéo à la demande (VOD) est en fête de jeudi à dimanche avec un tarif à la location de 2 euros par film sur les principales plateformes de location. Il devient également possible pour cette troisième édition d'acheter un de ces films pour cinq euros, quatre mois après sa sortie en salles, ont annoncé les organisateurs mercredi dans un communiqué. Cette "vente définitive" représente un tiers du chiffre d'affaire de la VOD à la demande, soit 31,3 % sur l'année en 2017 selon le baromètre CNC-GfK.

Achat ou location. Pendant quatre jours, une sélection de films éligibles est proposée en location ou à l'achat par Arte VOD, Canal VOD, FilmoTV, Imineo, la Cinetek, la Toile, MyTF1 VOD, Orange VOD, SFR VOD, UniversCiné et VidéoFutur. "Il est aujourd'hui possible d'accéder de manière très simple à une offre de cinéma à la demande particulièrement riche (18.000 films disponibles) et diversifiée, et pourtant la France est en retard sur ses grands voisins européens", explique Bruno Delecour, président de FilmoTV l'association de promotion de la VOD.

Un marché en croissance. Dans un contexte où la vente de DVD s'effondre et le piratage explose en ligne, le marché de la VOD pesait 485,1 millions d'euros en 2017, en croissance de 32,3%. Il représentait 1,1 milliard d'euros en Allemagne et 1,5 milliard au Royaume-Uni.